Önleminizi alın, Elektrikler kesiliyor!

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul'un 10 ilçesinin bazı mahallelerine 23 Aralık'ta elektrik kesintisi yaşanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan bilgilendirmeye göre, Ataşehir'de 09.00-17.00'de, Ferhatpaşa Mahallesi 15, 4, 6. sokaklar, Yeditepe, 5, 10, 3, 101, 1, 50 ve 54. ve Karadeniz sokakları, İçerenköy Mahallesi Karsan, Başıbüyük Yolu, Esin, Bahçe, Gülen, Duyarlı, Karsan, Tepelik, Cihan, Balin, Erkut, Magosa, Aydın, Akça, Kavaklar,Yücel, Mertlik, Baharım, Özen, Demet, Mimar Sinan Kayışdağı, Derin, Prof. Dr. Necmettin Erbakan sokakları, Şükran, Mahallesi Tepe Sokağı, Beykoz'da 09.30-11.30'da, Göztepe Mahallesi Atatürk Sokağında elektrik kesintisi uygulanacak.

Sancaktepe'de 09.00-11.00'de, Emek Mahallesi Onur, Sütlüce sokakları, Şile'de 09.00-13.00'te, Ağva Merkez Mahallesi Plaj, Cansever, Cihannur, Deniz, Özçiçek, Yakuplu, Rıhtım, Hatıra, Korkut Bey, Gülnaz, Sağlık, Öğretmenler, Güzelyalı, Dirayet, Hasret, Kuzey, Hendek, Doktor, Beyaz Gelincik, Karaköy, Soydan, Sarraf, Park, Kara Ağaç, Ahmet Yesevi, Şile sokakları, 14.00-17.00'de, Ağva Merkez Mahallesi Nostalji, Baharat Yolu, Beyaz Akasya, Ayyıldız, Muşebak, Hazerfan, Anayurt, Adalar, Yakuplu, Rıhtım, Lise Yolu, İsmail Dinçer, Ilıca, Kuzey, Nihat Erim, Dereli, İlgi, Bosna, Mihrap, Postacı Hasan Uzun, Alper, Yeni Cami, PTT, Evliya Çelebi, Şile'de Dumlupınar, Göztepe sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

Çekmeköy'de 09.00-18.00'de, Cengaver, Taşdelen Mahallesi Atabey, Can sokakları, 13.00-15.00'te, Mehmet Akif Mahallesi Afacan, Senem, Nazlı, Ulubatlı Hasan, Mesut, Alınteri, Aydın Menderes, Hamidiye Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokağı, Hasan Efendi sokakları, 13.00-16.00'da, Mimar Sinan Mahallesi Aşıklar Çayırı, Name, Mimar Sinan, Nil, Yalınay sokakları, Kadıköy'de 09.30-11.00'de, Göztepe Mahallesi Tanzimat, Avcı sokakları, 15.30-17.00'de, Koşuyolu Mahallesi Koşuyolu, Lambacı sokakları, Kartal'da 09.00-17.00'de, Orhantepe Mahallesi Yaprak, Cami, Derya, Fethiye, Cumhuriyet, Taylan sokakları elektrik alamayacak.

Tuzla'da 09.00-14.00'te, Cami Mahallesi Şehitler Sokağı, 09.00-17.00'de, Tepeören Mahallesi Kirazlı, Şifa sokakları, Ümraniye'de 09.00-12.00'de, Yukarı Dudullu Mahallesi Nato Yolu, Necip Fazıl Mahallesi Kübra, 19 Mayıs, Kooperatif sokakları, Acısu sokakları, Ateş, Gülistan, Alev, 16.00-18.00'de, Saray Mahallesi Akçakoca Sokağı, Üsküdar'da 10.00-12.00'de, Durbalı, Mimar Sinan Mahallesi Katibim Azizbey,Bülbüldere Çıkmazı, Koltukçu Musa, Gümüş Arayıcı, Cambaz Ali, Solak Sinan Camii Önü, Kevakipzade, Hacı Mutlu, Toygar Hamza, Solak Çıkmazı, Bağlı Bahçe, Halil Efendi Çeşmesi, Dibekçi Ahmet, Terlikçi, İsmail Dümbüllü, Selamiali Efendi, Mumhane, Katibim Azizbey sokakları, Ethemağa, Hamam, 14.00-15.00'te, Hatmi, Mimar Sinan Mahallesi Durbalı, Şair Ruhi, Durbalı Cami, Zenciler Yeniyol, Himmet Baba, Zenciler, Selamiali Efendi, Murat Reis Mahallesi Hatmi, Güner sokakları, Şehit Nazmi Ermurat, Hatmiyan, Yan, Bilgi, Bostaniçi 1., Selamiali Efendi sokakları, 14.00-16.00'da, Burhaniye Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Sokağında elektrik kesintisi yapılacak.