Devler Eto'nun Peşinde

Akhisar Belediyespor'dan Rodallega'yı kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, Antalyaspor'da forma giyen yıldız futbolcu Eto'o'yu da sezon sonu kiralamak için Antalya'nın kapısını çalacak.
Bu futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle kiralanması üzerine planlar yapılıyor.
BEŞİKTAŞ ISRARLI
Trabzonspor Yönetimi'nin bu transferi büyük bir gizlilik içinde sürdürdüğü devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan bu oyuncuyla Beşiktaş'ın da ilgilenmesi en büyük problem olarak gösterilirken önemli gelişmelerin devre arasında yaşanması bekleniliyor.