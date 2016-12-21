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Devler Eto'nun Peşinde

Devler Eto'nun Peşinde
21 Aralık 2016 Çarşamba 09:39:10

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Antalyaspor'da başarılı bir futbol ortaya koyan tartışmasız dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Eto'ya devler talip oldu.

Akhisar Belediyespor'dan Rodallega'yı kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, Antalyaspor'da forma giyen  yıldız futbolcu Eto'o'yu da sezon sonu kiralamak için Antalya'nın kapısını çalacak. 

Bu futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle kiralanması üzerine planlar yapılıyor.

BEŞİKTAŞ ISRARLI

Trabzonspor Yönetimi'nin bu transferi büyük bir gizlilik içinde sürdürdüğü devam ettiği öğrenildi.

 Öte yandan  bu oyuncuyla Beşiktaş'ın da ilgilenmesi en büyük problem olarak gösterilirken önemli gelişmelerin devre arasında yaşanması bekleniliyor.

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