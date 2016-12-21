Kenan İmirzalıoğlu 'İçerde' mi ?

Başrollerinde Çağtay Ulusoy, Aras Bulut İğnemli, Çetin Tekindor'un olduğu Show tv nin fenomen dizisi İçerde ile ilgili Kenan İmirzalıoğlu'ya sorulan İçeride dizisi ile ilgili açıklama yaptı.

KENAN İÇERDE Mİ ?

Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Bebek’te görüldü kameralara konuştu.

Ekranlara kısa bir süreliğine ara veren yakışıklı oyuncu, hangi projeleri takip ettiği sorusu üzerine ‘İçerde’ hayranı olduğunu açıkladı:

“İçerde’yi yakından takip ediyorum. Güzel kurgusu olan bir proje. Hikâye de güzel akıyor.”

Kim bilir sonraki bölümlerde Kenan'ıda dizide görürüz..