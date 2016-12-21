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Kenan İmirzalıoğlu 'İçerde' mi ?

Kenan İmirzalıoğlu 'İçerde' mi ?
21 Aralık 2016 Çarşamba 09:17:51

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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi İçerde'nin üstün başarısı herkesin dikkatini çekiyor, Kenan İmirzalıoğlu dizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hayranları Kenan'ın dizide olacak mı ? soruna cevap vermedi.

Başrollerinde Çağtay Ulusoy, Aras Bulut İğnemli, Çetin Tekindor'un olduğu Show tv nin fenomen dizisi İçerde ile ilgili Kenan İmirzalıoğlu'ya sorulan İçeride dizisi ile ilgili açıklama yaptı.  

KENAN İÇERDE Mİ ?

Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Bebek’te görüldü kameralara konuştu.

 Ekranlara kısa bir süreliğine ara veren yakışıklı oyuncu, hangi projeleri takip ettiği sorusu üzerine ‘İçerde’ hayranı olduğunu açıkladı:

“İçerde’yi yakından takip ediyorum. Güzel kurgusu olan bir proje. Hikâye de güzel akıyor.”

Kim bilir sonraki bölümlerde Kenan'ıda dizide görürüz..

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