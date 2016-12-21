Dizi Setinden Harvard'a Başarı Öyküsü

DENİZ ÇAKIR KUTLAMA DÜZENLEDİ

''Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'' adlı Dizide Meryem karakterini canlandıran Deniz Çakır, Ece Hakim'in Harvard'ı burslu kazanması üzerine sette bir kutlama yaptı. Çakır ayrıca Hakim'in bu başarısıyla alakalı bir mesaj yayınladı: ''Kıymetlimiz, bitanemiz... Ece'miz Harvard'ı kazandı.. hem de %120 bursla... Hem de gece gündüz sette çalışıp,kıyıda köşede hep ders çalışarak... ve iki taraftan da hiç taviz vermeden... O kadar duygulandım ki..ve şu zor günlerde içim umutla doldu.. Sen çok güzel işler yapıcaksın Ece..Aydınlığını ,ışığını,enerjini hepimize bulaştır... Gurur duyuyorum seninle güzel kuzum..."

Dizide İlyas'ı oynayan Ozan Akbaba ise 18 yaşındaki Hakim'i başarısından dolayı şu ifadelerle tebrik etti: "Setteki yoğun çalışma temposuna rağmen bulduğu her fırsatta ders çalıştı, testler çözdü, soru sordu, tezler hazırladı. Hedefine her defasında biraz daha yaklaştığından emindik elbette ama arada bir karamsarlığa düştüğü de oldu. Hastane sahnelerinden birini çekerken aynı koridorda oturmuş, setin hazırlanmasını bekliyoruz. "Çok yoruldum, galiba yeterince çalışmadım, kazanamamaktan korkuyorum" diye iç çekti.. Ben de neyime güveniyorsam artık "Kazanacağından eminim, yeter ki enerjini düşürme, negatif düşünme, hakettiğin şeyi alacaksın" dedim. Ve Ece Hakim artık bir Harvard öğrencisi... "

ARDA TURAN'DAN DA TEBRİK

Futbol hayatına İspanya'nın Barcelona takımında devam eden Arda Turan'da Hakim'i tebrik etti: "Hem çalışarak hemde okunabileceğini hemde istenirse Harvard'ın yüzde yüz burslu kazanılabileceğini insanların hayal etmesi gerektiğini imkansız diye bir şey olmadığını bize tekrardan gösterdiğin ben dahil bizlere çok güzel örnek olduğun için sonsuz teşekkürler... Ülkemin insanın gücünü enerjisini yeteneğini azmini temsil ediyorsun umarım hayırlı hayatın hayırlı bir kariyerin olur ve ülkene dalında büyük katkı sağlarsın... Seni yetiştiren ailenin ellerinden öpüyorum.. sevgili dostum güzel insan Raci abiye Bahadır Özdener'e, Onur Tan'a ve Oktay Kaynarca başta olmak üzere sana kim orada gözü gibi bakıryorsa bütün set ekibine teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun abicim..." dedi.

Ece Hakim'in bağlı olduğu ajansı Gaye Sökmen de oyuncusu için açıklama yaptı: "Oyuncumuz Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nde!

Başarılı eğitim hayatı ile aynı anda beraber götürdüğü oyunculuk deneyimi Ece Hakim’e Harvard’da %100 burslu okuma imkanı sağladı.

Ece Hakim 2017 yılı itibariyle Harvard Üniversitesi'nde Psikoloji okuyacak. Tebrik ederiz"

ECE HAKİM KİMDİR?



Ece Hakim 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nden tamamladı. Oyunculuk mesleğine yeteneği olduğunu fark eden ailesi tarafından oyuncu olması için yönlendirilen Hakim, bu sayede günümüzdeki popüleritesini yakaladı. İlk olarak ‘Anlat İstanbul’ adlı projede rol aldıktan sonra daha birçok projede rol almaya devam etti. Hakim'in Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Gamze rolüyle ise yıldızı parladı.